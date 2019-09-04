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Московские власти не планируют ограничивать въезд машин в город

4 сентября 2019 г. 127
фото: shutterstock.com

Предполагается, что в будущем более 80% жителей столицы будут передвигаться на общественном транспорте.

 

 

Власти Москвы не планируют вводить ограничение на въезд в город для личных автомобилей, чтобы снизить количество выбросов, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе Климатического форума.

"Насколько я знаю, никаких планов у ограничения въезда у Москвы нет", - сказал Антон Кульбаческий, чьи слова приводят РИА Новости.

Москва и без ограничений снизит выборы вредынх веществ за счет политики, которая сейчас реализуется городом, в частности благодаря электробусам. По его мнению, создание комфортной среды и комфортного транспорта неизбежно в будущем приведет к смене парадигмы. Он считает, что более 80% москвичей будут передвигаться на общественном транспорте.

В среду Власти Москвы и представители С40 (объединение для контроля за климатическими изменениями)  подписали декларацию о снижении загрязнения воздуха "Зелёные и здоровые улицы". Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, Москва обязуется "преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива за счет закупки партнерами только автобусов с нулевой эмиссией с 2025 года и обеспечения нулевой эмиссии на основной территории города к 2030 году".

Ранее Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом. Больше половины таких городов находятся в Сибири.

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