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Московские власти объяснили, почему закрыли Хохловскую площадь

28 июня 2019 г. 249
Фото: © shutterstock.com

Хохловская площадь закрыта для проведения на ней дополнительных работ, заявили в префектуре Центрального административного округа Москвы.

В пятницу в соцсетях сообщили, что вокруг общественного пространства "Яма" на Хохловской площади появился забор. Ранее в "Яму" приходили активисты, выступающие за здоровый образ жизни и против алкоголя. Также в течение июня там задерживали людей, употреблявших алкоголь.

В префектуре отметили, что пространство на Хохловской площади активно используется, и чтобы сделать пребывание там более комфортным, потребовалось провести дополнительные работы.

"В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок, и площадь станет доступной для посетителей", - говорится в сообщении пресс-службы префектуры.

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