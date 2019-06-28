Московские власти объяснили, почему закрыли Хохловскую площадь

Хохловская площадь закрыта для проведения на ней дополнительных работ, заявили в префектуре Центрального административного округа Москвы.

В пятницу в соцсетях сообщили, что вокруг общественного пространства "Яма" на Хохловской площади появился забор. Ранее в "Яму" приходили активисты, выступающие за здоровый образ жизни и против алкоголя. Также в течение июня там задерживали людей, употреблявших алкоголь.

В префектуре отметили, что пространство на Хохловской площади активно используется, и чтобы сделать пребывание там более комфортным, потребовалось провести дополнительные работы.

"В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок, и площадь станет доступной для посетителей", - говорится в сообщении пресс-службы префектуры.