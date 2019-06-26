Московские власти разрешили застройщикам достроить без эскроу 8,2 млн кв м

Москомстройинвест выдал столичным девелоперам 122 заключения о соответствии критериям (ЗОСК), которые позволяют достраивать без открытия эскроу-счетов 8,2 млн кв м, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на председателя Комитета Анастасию Пятову.

"Выданные ЗОСК коснутся недвижимости общей площадью более 8,2 миллиона квадратных метров. Жильё в этих новостройках предназначено более чем для 60 тысяч дольщиков", - отмечается в сообщении.

Среди девелоперов, получивших такое разрешение – крупнейшие застройщики города ГК ПИК, ПСН, "Лидер-Инвест", Донстрой, "Инград", Capital Group и так далее.

В Комитет поступило свыше 300 обращений на получение ЗОСК. Большинство застройщиков, желающих достраивать объекты по старой схеме, предоставило необходимую документацию. Как отметила Анастасия Пятова, пока не все девелоперы проявили должную активность. Согласно подсчетам ведомства, по 471 разрешению на строительство применима старая схема, учитывая текущую готовность проектов.

Всего в столице действует свыше 600 разрешений на строительство. Таким образом, без эскроу-счетов могут быть завершены почти 80% строек. Готовность других объектов пока слишком низкая, и они будут строиться с использованием эскроу-счетов.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%, Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний. Главгосстройнадзор контролирует строительную готовность проектов.