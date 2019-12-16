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Московский мусор будут отправлять в три региона

16 декабря 2019 г. 435
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти определились с регионами для вывоза мусора. Отходы из Москвы будут отправлять в Подмосковье, Владимирскую и Калужскую области.

На сайте мэрии Москвы опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами, учитывающий перспективы накопления, утилизации и переработки мусора с 2020 по 2029 год.

За десять лет, по прогнозам авторов документа, в Москве образуется порядка 83 миллионов тонн мусора.  Большая часть отходов – около 58 тонн – будет отправляться в регионы.

Мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области. В настоящее время построено только четыре таких комплекса, пишет РБК.

С 2022 года мусор из Москвы повезут на мусоросжигательные заводы в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске – их еще предстоит построить.  С 2020 года из Москвы в область будет отправляться 3,4 миллиона тонн мусора ежегодно, сообщили изданию в министерстве ЖКХ Подмосковья.

В Калужскую область в год будут отправлять около 1,56 миллиона тонн отходов, за 10 лет цифра составит 15 миллионов. Большая часть мусора поедет в экотехнопарк около деревни Михали.

Отходы из четырех административных округов Москвы (Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного) будут вывозить на объекты во Владимирской области. В 2020 году туда отправят 666 тысяч тонн отходов, с 2021 года – по 1 миллиону тонн.

В территориальной схеме нет проект "Шиес" в Архангельской области. Строительство экотехнопарка в Архангельском регионе приостановлено для публичных слушаний и экологической экспертизы.

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