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Московское метро работает в жару в особом режиме

10 июня 2019 г. 127
Фото: © shutterstock.com

Столичная подземка перешла на особый режим работы из-за жары. В метро предпринимают меры для понижения температуры на станциях и контроля за работой кондиционеров в вагонах.

Климатические системы в поездах перевели на работу в летнем режиме. Специалисты промывают вентиляционную систему станций и тоннелей, а со входов и выходов на станциях сняли вторые вестибюльные двери, чтобы создать дополнительное проветривание.

Кроме того, на станциях провели генеральную уборку и пополнили запасы питьевой воды, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

При каждом заходе поездов в депо проверяются климатические системы в современных вагонах и вентиляционные системы в вагонах предыдущих поколений. Кондиционерами оснащены более 2,5 тысячи вагонов – это чуть меньше половины всего подвижного состава.

В вагоны, где нет кондиционеров, воздух поступает через специальные устройства, установленные на крыше – система работает при движении поезда.

При повышении температуры на станциях пассажирам раздают бутылки с водой. Список станций, где происходит раздача воды, составляется на основе данных онлайн-мониторинга температуры. С начала лета пассажиры получили более 7 тысяч бутылок с водой.

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