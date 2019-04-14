Московскую Капотню превратят в цветущий парк

Капотня превратится в цветущий парк - самый большой в Москве. Программа "Мой район" идет полным ходом: промзоны стремительно превращаются в зеленые районы и центры современного искусства. Свое "Зарядье" уже появилось практически в каждом округе. Подробнее об этом рассказал Сергей Собянин.

Ходынскому парку нет и года, но он успел войти в десятку лучших парков Москвы. Огромный пустырь, где не было ничего, за считаные недели превратился в городской оазис. Теннисные корты, футбольное поле, детские площадки, дорожки, фонтан, озеро — яркая иллюстрация того, что ждет жителей большинства районов Москвы. С новым теплым сезоном в столице начинается новый этап программы "Мой район".

"Я считаю, что две трети территории Москвы требуют серьезного внимания. Некоторые территории вообще не трогали полтора десятка лет, и ими, конечно, надо заниматься. Поэтому в этом году мы реконструируем и создадим заново где-то около 160 парков, это гигантский объем, 4,5 тысячи дворовых территорий и начнем делать подходы к комплексному благоустройству развития общественных пространств микрорайона", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В парке "Дружба" построят две новые детские площадки, для занятий спортом — зону ворк-аута и скейт-парк. В прибрежной части, у прудов, установят беседки. В Черкизовском парке появятся тематические игровые зоны со сказочными декорациями, новые велодорожки и велотрасса для экстремалов — памп-трек. А на набережной реки Яуза гулять станет приятнее и безопаснее: новые дорожки и современное освещение — в планах благоустройства. Все проекты разработаны в диалоге с жителями. Москвичи сами выбирали, как изменятся их районы. Кстати, в этом сезоне будет создан самый большой столичный парк.

"Самый крупный проект будет не в Зарядье, не в пределах Садового кольца, в самом сложном районе города - в Капотне. Практически половину района мы комплексно пытаемся благоустроить, в том числе и набережную, и особо охраняемую природную территорию, и микрорайоны. Все охватить не сможем, это не нужно, потому что там требуется еще много построить по программе реновации, но то, что за рамками этой программы, уже попытаемся благоустроить в этом году", - пояснил мэр.

Москва уже давно не делится на центр и окраины. Город для всех без темных улиц и дворов. Постепенно уходит в прошлое и географическая единица, которая вызывала только неприятные ассоциации — промзона.

Территория ЗИД - сложно представить, что когда-то это пространство называлось именно так. Сегодня здесь современная Ледовая арена, Центр синхронного плавания, а главное, жилой район с инфраструктурой. Здесь же построили самую большую в стране школу - 40 тысяч квадратных метров учебного пространства, современное оборудование, просторные классы и аудитории.

"Рождается, по сути дела, новый город с жителями под 50 тысяч человек, и там не одна школа, их очень много будет, но так как застройка новая, плотная, мы создаем целые образовательные кластеры. Это начальная и средняя общеобразовательная школа, это и возможности заниматься дополнительным образованием. Не надо будет ребенку ходить на спортивные занятия в одно место, кружок в другом месте, заниматься в третьем - все можно будет сделать на одной площадке", - рассказывает Собянин.

Еще одна территория бывшего завода — центр дизайна Artplay. Сегодня это творческое пространство, где рождаются идеи. Здесь разрабатывались проекты благоустройства набережных и парков Москвы, в архитектурных бюро, дизайнерских студиях и школах работают молодые и перспективные специалисты.

"Пришло время, когда нужно системно посмотреть на развитие таких кластеров, предложить помощь от города. С точки зрения динамики роста - это самый быстрорастущий, не только у нас, но и во всем мире. Сами идеи, креативные услуги являются драйвером развития современной экономики, и не видеть этого невозможно", - подчеркнул мэр.

Сегодня в Москве несколько таких площадок: центры творческих индустрий "Фабрика" и современного искусства "Винзавод", дизайн-площадка "Флакон". На их базе планируют создать креативные технопарки: представители творческой индустрии смогут рассчитывать на налоговые льготы, субсидии и выделение грантов.