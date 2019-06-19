Москва готовит застройщикам цифровую платформу

Столичные власти начали работу над созданием единой цифровой платформы градостроительной деятельности, рассказал в среду журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

"Мы сейчас работаем над созданием единой цифровой платформы градостроительной деятельности. Речь идет о предоставление не отдельных видов услуг, а комплексно – по одной заявке будет выполняться комплекс услуг", - сказал Сергей Лёвкин.

Доступ к ресурсу будет для всех органов исполнительной власти, которые связаны с работой застройщиков. Сама заявка будет переходить от одной стадии к другой в рамках платформы.

Это не простая задача, многофакторная, межотраслевая, региональная и федеральная, поэтому здесь мы будем работать вместе с Минэкономразвития, с Минстроем и другими профильными министерствами, отметил глава столичного департамента градостроительной политики.

По его словам, пока есть ряд сложностей, которые связаны с приведением в соответствие различных регламентов и правил работы участников строительного процесса. Поэтому называть конкретные сроки создания цифровой платформы пока еще рано, добавил он.

Создание такого ресурса направлено на снижение административных барьеров и упрощение процесса получения услуг.