Москва избавляется от шиферных крыш

Заменить шифер на оцинкованную сталь на 160 столичных крышах собираются до конца года, на 40 домах работы уже проведены, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Шифре – редкий материал для Москвы, отметили в пресс-службе. Шиферное покрытие сложно в эксплуатации и со временем становится хрупким, возникают сколы и трещины, расшатывание гвоздей приводит к подвижности шиферных листов, а зимой снеговая нагрузка для таких кровель может оказаться критической.

После ремонта у жителей домов появятся скатные металлически кровли, выполненные по современным технологиям. На чердаках утеплят перекрытия, чтобы восстановить температурно-влажностный режим. Все это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах.

Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта.