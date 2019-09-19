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Москва избавляется от шиферных крыш

19 сентября 2019 г. 230
Фото: © shutterstock.com

В московских домах шиферные крыши заменят металлическими. Работы пройдут на 160 зданиях.

Заменить шифер на оцинкованную сталь на 160 столичных крышах собираются до конца года, на 40 домах работы уже проведены, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Шифре – редкий материал для Москвы, отметили в пресс-службе. Шиферное покрытие сложно в эксплуатации и со временем становится хрупким, возникают сколы и трещины, расшатывание гвоздей приводит к подвижности шиферных листов, а зимой снеговая нагрузка для таких кровель может оказаться критической.

После ремонта у жителей домов появятся скатные металлически кровли, выполненные по современным технологиям. На чердаках утеплят перекрытия, чтобы восстановить температурно-влажностный режим. Все это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах.

Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта.

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