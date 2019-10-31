Москва переименует почти 60 остановок рядом с МЦД

В Москве переименуют около 60 остановок наземного транспорта, которые находятся рядом с будущими станциями Московских центральных диаметров (МЦД).

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые две – "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск" – запустят в ноябре 2019-го.

Для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок решили переименовать – новые названия будут указывать на пересадку на МЦД.

В названия остановок включат аббревиатуру МЦД. К примеру, остановка автобусов "Станция Бескудниково" будет теперь называться "Станция МЦД Бескудниково", а остановка электробусов "Платформа Ржевская" станет "Станцией МЦД Ржевская".

В общей сложности будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, говорится в сообщении пресс-службы московского департамента транспорта.