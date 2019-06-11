Москва попросит Госдуму учесть продажу нежилых помещений в законе о дольщиках

Московские власти планируют обратиться в Госдуму с просьбой внести поправки, которые касаются продажи нежилых помещений и апартаментов с использованием договоров долевого участия (ДДУ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Вступающие и действующие поправки сейчас не учитывают нежилые помещения. Тем не менее эта категория недвижимости продается с привлечением средств граждан через ДДУ.

Что делать с нежилыми помещениями после перехода не эскроу-счетов – неясно, отметил вице-мэр. Хотя в Москве на нежилые помещения (машино-места, кладовые) приходится 30%.

"Мы видим проблему с теми, кто заплатил по договорам долевого участия за нежилые помещения. Эта проблема нетипичная для всей страны, но в Москвы она ярко выражена. Поэтому мы, наверное, будем обращаться в Госдуму с просьбой вносить поправки, касающиеся и нежилых помещений, особенно апартаментов", - сказал Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания по долевому строительсву.

По его словам, в столице ежегодно сдается 230 тыс кв м апартаментов по ДДУ. Поэтому мы будем готовить эти поправки, заключил вице-мэр.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Однако, некоторые проекты смогут достраивать и заключать договора долевого участия (ДДУ) по старым правилам и после 1 июля. То есть, дольщик сможет купить квартиру в новостройке и без эскроу. Такую возможность российским застройщикам предоставило правительство. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Кроме этого, порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.