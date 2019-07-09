Москва ставит рекорды по вводу жилья

За первое полугодие 2019-го в Москве ввели 5,5 миллиона квадратных метров недвижимости, и 2,2 миллиона квадратов приходятся на жилье.

Показатель в три раза превысил прошлогодний – за первые 6 месяцев 2018 года в Москве ввели 722 тысячи квадратных метров жилья, сообщил "Ведомостям" глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал итоги первого полугодия беспрецедентными, показатель – максимальный за десятилетие.

Больше жилья появилось только в 2007 году – тогда в первом полугодии ввели 2,4 миллиона квадратных метров жилья, а за весь год 4,82 миллиона.

Большую часть жилья построили на территории старой Москвы – 1,73 миллиона квадратов.

Левкин объяснил нынешний рекорд рядом факторов: невысокими ставками по ипотеке, переходом на проектное финансирование – застройщики спешили вывести на рынок новые проекты до изменения правил, а также большой задел, созданный в предыдущие годы.