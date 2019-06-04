Москва утвердила форму заявления для достройки домов по старым правилам

Столичные власти утвердили форму заявления для застройщиков о готовности проекта для его завершения по старым правилам – без использования эскроу-счетов.

Заявление дает возможность застройщикам с 1 июля продолжать строительство домов посредством заключения договоров долевого участия без открытия счетов эскроу, сообщили "Интерфаксу" в Москомстройинвесте.

Застройщик должен указать информацию о компании, основания для применения к нему критериев, определяющих степень готовности объекта, и указать данные о количестве заключенных ДДУ.

Кроме того, в Москве упростили порядок обменами сведениями о долевом строительстве между Росреестром и Москомстройинвестом. Документ оптимизирует выдачу заключений о соответствии критериям, позволяющим работать по ДДУ, а не с эскроу-счетами.

В рамках соглашения Росреестр будет обязан в срок до 5 дней предоставлять в Москомстройинвест информацию и количестве зарегистрированных ДДУ. Первое заявление на заключение о степени готовности проекта в Москомстройинвест уже поступило.

С 1 июля в России меняется форма долевого строительства – застройщики будут работать по новым правилам: деньги граждан будут храниться на эскроу-счетах в банках, а дома возводиться на кредитные средства. Застройщик получит деньги дольщиков, только когда передаст им ключи от квартир.

Однако ряд домов можно будет достроить без эскроу-счетов, для этого разработали специальные критерии. В частности, дом должен быть готов не менее чем на 30%, а количество заключенных договоров долевого участия должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте.