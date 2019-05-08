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Москва взяла под охрану старинный дом ямщика

8 мая 2019 г. 259
фото: mos.ru

В будущем дом ямщика Ширяева могут включить в реестр объектов культурного наследия.

 

 

Деревянный дом ямщика Ширяева на Вековой улице в Москве получил статус выявленного объекта культурного наследия, сообщает пресс-службе Мосгорнаследия.

Двухэтажный деревянный дом 1852 года постройки является характерным для XIX века элементом застройки Рогожской слободы. Так, например, там полностью сохранилось оформление фасадов XIX века и детали интерьера.

"Здание на Вековой улице является довольно редким для столицы образцом деревянного доходного строительства XIX века. Помимо того, что здание обладает архитектурной ценностью , оно играет важную роль в сохранении целостности визуального восприятия другого памятника, расположенного по соседству, — церкви Николая Чудотворца Никольско-Рогожской общины", - сказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Известно, что после того, как ее построили в 1910 году, в доме стали жить священники, диаконы и уставщики. А главный вход в здание, оформленный лучковой перемычкой, был обращен в сторону церкви", - добавил он

Отмечается, что в будущем жилой дом ямщика Ширяева могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом будет находиться под охраной государства.

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