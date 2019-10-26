Москвичи могут купить лишнюю еду из ресторанов со скидкой до 75%

В Москве начал работать сервис по продаже лишней еды из ресторанов, кафе и пекарен. Скидки на продукцию будут достигать 75%, пишет The Village.

Большинство ресторанов, кафе и пекарен вынуждены выбрасывать нераспроданную еду – около 15-20% приготовленных блюд. "В мире каждую секунду выбрасывают 51 тонну еды. Мы активно поддерживаем идею борьбы с растратой пищевых ресурсов и хотим, чтобы каждый смог внести свой вклад в защиту окружающей среды", - сообщается на сайте сервиса Eatme.

Подобный сервис в мае заработал в Санкт-Петербурге и пользуется популярностью. Сейчас нераспроданную еду из ресторанов по скидке можно купить и в Москве. В следующем году такая возможность появится и у жителей Екатеринбурга.