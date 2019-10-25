Москвичи построили терем для бездомных кошек и собак

"Кошкин дом" установили во дворе на Мирском переулке. Он имеет пять комнат. Рядом стоят миски, куда жители приносят еду. Отмечается, что местные жители всегда подкармливают дворовых животных и относятся к ним с особой заботой. Раньше во дворе было много крыс, благодаря бродячим кошкам эта проблема решилась. Впереди зима и горожане переживают, как животные перенесут холода, тем более, что подвалы замурованы.

Москвичи уже выступили с предложением организовать подобные "гостиницы" для животных в каждом районе. "Это реально очень круто!! Считаю, что такие домики нужны во многих дворах, никому не мешают, да и людям удобнее кормить", - пишут пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных. Сейчас в России действует регламент 1990-х годов, по которому подвальные окна должны быть замурованы. Однако некоторые регионы эту норму не соблюдают, где-то даже был объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям в них развелись крысы. Некоторые животные оказываются замурованными в подвалах и гибнут там, другие погибают зимой на улице.