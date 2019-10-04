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Москвичи решат, нужно ли менять программу реновации

4 октября 2019 г. 122
Фото: © shutterstock.com

Москвичам предложили высказать свое мнение о программе реновации – жители города решат, нужно ли вносить изменения в ее реализацию.

Голосование по программе реновации открылось на сайте проекта "Активный гражданин". Москвичам предлагается ответить на четыре вопроса, говорится на сайте мэра Москвы.

В первом вопросе предлагается оценить срок реализации программы – являются ли 10-15 лет оптимальным сроком или же это слишком много, и нужно его сокращать.

Во втором вопросе москвичей просят указать свое отношение к покупке квартиры в квартале реновации; в третьем – предположить, как повлияет программа на комфорт в районе; в четвертом – уточнить, живет ли участник опроса в доме, который вошел в программу.

Программа реновации была запущена летом 2017 года. В нее вошли 5173 дома. Предполагается, что в течение 15 лет в новое жилье переедут более миллиона человек.

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