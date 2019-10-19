Москвичи смогут обсудить еще пять проектов реновации

И высказать свои предложения по ним.

На публичные слушания вынесены еще пять проектов кварталов реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Три из них находятся в Юго-Западном округе столицы. Это проект квартала №9 в Академическом и Черемушкинском районах, проект реновации микрорайона №15, расположенный в Ломоносовском районе, и проект планировки кварталов №26 и 27, которые находятся в Обручевском и Ломоносовском районах", - рассказала Юлиана Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба.

Также, по ее словам, один проект рассмотрят на севере столицы - это кварталы №93 и 95 в Тимирязевском районе. А также кварталы А, Б. Е, Г, расположенные в районах Люблино, Печатники и Текстильщики. Жители смогут ознакомиться с 3D-визуализации новых проектов реновации. Экспозиция по пяти проектам планировки в районах пройдет с 25 по 31 октября. Собрание участников публичных слушаний состоится 5 ноября.

Ранее сообщалось, в Москве стартовали публичные слушания по программе реновации еще в шести районах. Речь идет о районах - Крюково, Западное Дегунино, Бескудниковский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково и Измайлово.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.