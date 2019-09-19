Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородМосквичи смогут выбрать лучшие решения по благоустройству районов

Москвичи смогут выбрать лучшие решения по благоустройству районов

19 сентября 2019 г. 268
фото: выставка-презентация "Город: детали"

Первая выставка-презентация "Город: детали" состоится на ВДНХ в октябре в рамках программы "Мой район". Посетители выставки смогут выбрать лучшие решения по благоустройству районов столицы.

Выставка-презентация "Город: детали" пройдет с 3 по 5 октября в 75 павильоне ВДНХ. Она займет площадь в 15 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет увидеть, как значительно изменились за последние годы малые архитектурные формы, убедиться, что сегодня они трансформируют не только привычную городскую среду, но и наш образ жизни и общения.

"А главное – выбрать самим, какие объекты больше всего нужны московским районам: в рамках мероприятия состоится масштабное очное голосование, по итогам которого будут выбраны лидеры московских симпатий", - рассказали организаторы мероприятия.

Результаты напрямую будут влиять на то, чем наполнится Москва в ближайшем будущем. Будет сформирован уникальный каталог образцов городского комфорта, который в дальнейшем сможет использоваться городскими службами как пример образцовых решений.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>