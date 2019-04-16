Москвичи, сортирующие мусор, могут получить льготы

Столичные власти рассматривают возможность введения льгот по вывозу мусора для тех, кто сортирует отходы.

Идея есть, но пока в раздельный сбор вовлечено слишком мало москвичей, чтобы применять ее на практике. Однако когда количество тех, кто сортирует мусор, возрастет, власти готовы ввести экономический стимул, сообщил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, передает РИА Новости.

Новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами заработала в России с 1 января 2019 года. Работать с мусором начали региональные операторы, в задачи которых входит транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.

Тарифы за работу операторов утверждают отдельно, и услуга не должна входить в квитанцию за содержание жилья.

15 апреля в Москве стартовала акция "Разделяй и используй" по раздельному сбору мусора. По городу установили около 50 точек, где в течение двух недель можно сдать на переработку бумагу, пластик и металл.