Москвичи стали чаще регистрировать недвижимость онлайн

В Москве растет популярность электронных сервисов Росреестра. Число электронных обращений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет за год увеличилось на 81%.

За 11 месяцев 2019 года было получено почти 290 тысяч онлайн-заявлений – показатель превысил совокупное количество подобных обращений за 2016,2017 и 2018 годы, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

Наибольшее количество обращений онлайн поступило от физических лиц, треть заявлений были поданы юридическими лицами.

Число интернет-обращений растет с каждым месяцем: если в октябре приняли 27,6 тысячи заявлений, то в ноябре уже 29,6 тысячи.