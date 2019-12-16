Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородМосквичи стали чаще регистрировать недвижимость онлайн

Москвичи стали чаще регистрировать недвижимость онлайн

16 декабря 2019 г. 232
Фото: © shutterstock.com

В Москве растет популярность электронных сервисов Росреестра. Число электронных обращений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет за год увеличилось на 81%.

За 11 месяцев 2019 года было получено почти 290 тысяч онлайн-заявлений – показатель превысил совокупное количество подобных обращений за 2016,2017 и 2018 годы, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

Наибольшее количество обращений онлайн поступило от физических лиц, треть заявлений были поданы юридическими лицами.  

Число интернет-обращений растет с каждым месяцем: если в октябре приняли 27,6 тысячи заявлений, то в ноябре уже 29,6 тысячи.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>