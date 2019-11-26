Москвичи выбрали лучшие отреставрированные объекты

В голосовании, проходившем на портале "Активный гражданин", приняли участие более 183 тысяч человек. Объекты разделили на четыре группы, таким образом каждый участник получал до четырех голосов.

Лучшим объектов реставрации стал фонтан "Дружба народов" на ВДНХ – он получил 67,1 тысячи голосов. На втором месте Киевский вокзал (58,4 тысячи голосов), на третьем – фреска на станции метро "Киевская" (54 тысячи голосов), передает "Интерфакс".

С 2011 года в Москве отреставрировали почти 1,4 тысячи объектов культурного наследия. Число памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. В этом году планирует завершить работы на 200 памятниках архитектуры, 159 из них уже отреставрированы.