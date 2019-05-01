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Москву на майские украсят тюльпанами и художественной подсветкой

1 мая 2019 г. 505
фото: shutterstock.com

Ко Дню Победы город украсят 12,5 миллиона тюльпанов. 

 

Во время майских праздников в столице будет работать праздничный режим архитектурно-художественной подсветки зданий, а на медиафасадах будут показывать тематические видеоролики, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Ко Дню Победы город украсят 12,5 миллиона тюльпанов. В столице также вывесят тематические плакаты, разместят декоративные конструкции, украсят афишные тумбы и общественный транспорт", - говорится в сообщении. Также 9 мая традиционно организуют подсветку салюта на Поклонной горе.

Все городские службы и техника готовы к майским праздникам, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В праздничные дни все службы городского хозяйства будут дежурить круглосуточно. Особое внимание специалисты уделяют уборке дворов и мест массового пребывания горожан.

Сейчас в столице также завершены работы, которые необходимы для открытия сезона фонтанов и летней навигации по Москве-реке.  При необходимости в дни проведения праздничных парадов, шествий и народных гуляний 1 и 9 мая над Москвой разгонят облака. Для этого могут задействовать 10 самолетов.

Также перед праздниками в городе также усилили меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

 

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