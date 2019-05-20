ГлавнаяГородМоскву признали "восходящей звездой" в развитии туризма

Москву признали "восходящей звездой" в развитии туризма

20 мая 2019 г. 564
Фото: © shutterstock.com

Москва вошла в международный рейтинг городов, готовых к росту туризма.

Российская столица вместе с Манилой и Эр-Риядом попала в категорию "Восходящие звезды" – туда вошли города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей, и при этом имеют обширные перспективы для развития.

Всего в рейтинг вошло 50 городов. Новыми точками притяжения назвали Дели, Мехико и Стамбул. В группу "Сбалансированная динамика" попали  Чикаго, Мюнхен и Токио. Развитыми точками притяжения стали Берлин, Лондон и Сидней – в эти городах есть развитая туристическая инфраструктура, но имеется и риск будущей нагрузки, связанный с большим количеством туристов.

Амстердам, Барселона и Прага попали в группу "Растущее давление", где оказались города с высокоразвитой туристической инфраструктурой, которые сталкиваются с необходимостью управления большими потоками гостей.

Рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма" подготовили Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и компания JLL.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>