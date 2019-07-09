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Москву сравнили с мегаполисами мира по качеству жизни

9 июля 2019 г. 425
Фото: © shutterstock.com

Российскую столицу сравнили по качеству жизни с 11 мировыми мегаполисами. Города оценивали с точки зрения доступности жилья и коммунальных услуг, уровня городского благоустройства, развития транспорта и обеспечения коммерческой недвижимостью.

В исследование попали Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и Сан-Паулу. Самым малонаселенным пунктом исследования стал Берлин, в котором живут 3,6 миллиона человек, а самым населенным – Шанхай с 26,1 миллиона человек. По официальным данным население Москвы в настоящее время составляет 12,5 миллиона человек.

Исследование проводила консалтинговая компания PwC по заказу Московского урбанистического форума, сообщает РБК.

В итоге по доступности жилья Москва оказалась седьмой. На первом месте – Мехико, на втором – Нью-Йорк.

В рейтинге обеспеченности жильем Москва оказалась восьмой: ежегодно в столице РФ строится более 3 миллионов квадратных метров жилья, однако в расчете на одного жителя города это немного - за прошлый год построили 0,28 квадратного метра на одного москвича.

По числу бесплатных точек Wi-Fi Москва вошла в тройку лидеров (больше только в Сингапуре и Сеуле). В рейтинге плотности улично-дорожной сети у российской столицы – восьмое место, в рейтинге ввода дорог – второе (на первом месте Пекин, на третьем Нью-Йорк).

По стоимости владения машиной относительно среднего дохода Москва – пятая после Шанхая, Пекина, Сингапура и Сан-Паулу.

Также столица оказалась в пятерке городов с самой доступной арендой офисов.

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