Москву украсят дизайнерскими садами

В Москве 20 июня откроются более 40 выставочных садов, подготовленных дизайнерами из 11 стран мира.

Всего в столице откроется 42 дизайнерских сада – с них начнется фестиваль "Московские сезоны", основные мероприятия которого пойдут с 23 августа по 8 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Сады созданы ландшафтными дизайнерами из России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана.

Общественные пространства сады будут украшать минимум до середины сентября.