Мусорный кризис в Иркутске: мешки с отходами у мэрии и прокурорские проверки

С 1 августа три компании-подрядчика отказались вывозить отходы, заявив, что их услуги не оплачиваются в полном объеме. При этом компании убрали с площадок и принадлежащие им мусорные контейнеры, пишет "Ирсити.ру".

6 августа прокуратура потребовала у подрядчиков убрать мусор с переполненных площадок. В сообщении на сайте ведомства подчеркивается, что "односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается".

Фото: © vk.com/live_irkutsk

Между тем, 7 августа к зданию мэрии города неизвестные принесли мешки с мусором – так жители выразили недовольство сложившейся ситуацией.

Прокуратура тем ременем проводит проверку по фотографиям и видеоматериалам, опубликованным в Интернете, на которых работники компаний-подрядчиков выбрасывают мусор из контейнеров прямо на площадки или рядом с ними, а контейнеры забирают с собой. Проверки проводят также Роспотребнадзор и Росприроднадзор.