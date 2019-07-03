Мутко поручил создать рабочую группу по восстановлению Иркутской области после паводка

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил создать межведомственную оперативную рабочую группу по восстановлению жилья, социальной и транспортной инфраструктуры Иркутской области после паводка. Ее возглавит замглавы Минстроя Леонид Ставицкий.

"Мы создаем рабочую группу. Сегодня я подписал поручение. Леонид Ставицкий сегодня выедет на место ЧП и возглавит рабочую группу. Нам необходимо последовательно решать проблемы, проводить необходимую работу", - заявил Виталий Мутко, чьи слова приводит ТАСС.

В группу войдут, помимо представителей Минстроя РФ, войдут представители Минздрава, Минэнерго, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минсвязи, Минприроды, Минспорта, Минкультуры.

В конце июня в Иркутской области начались сильные паводки, которые стали самыми мощными за более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений. В регионе был введен режим ЧС. По последним данным регионального МЧС, подтопленными остаются 31 населенный пункт. Это 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, 5 социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов. Госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.