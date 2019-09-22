На 20 квадратах не наливать: в барах в жилых домах снизят градус веселья

На барной карте Москвы грядут большие перемены. В Госдуме предлагают запретить продажу спиртного в заведениях площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Так планируют бороться с алкомаркетами, которые маскируются под кафе и доставляют немало проблем местным жителям. Однако на грани закрытия оказались и те, кто работает без нарушений.

Атмосфера праздника в одном из московских дворов царит круглосуточно: утром представления в стиле ню, в разгар рабочего дня выступления местных шансонье, а вечером – душевные посиделки на лавочках. Градус веселья 24/7 поддерживают сразу несколько неиссякаемых источников спиртного. Пивнушки и алкомаркеты расположены прямо в жилом доме.

Жильцы жалуются: бутылки и окурки валяются на детских площадках, в тихом районе слышны любые разговоры, особенно, когда куча народа выпивает.

Одна из разливаек, на которую жалуются местные жители: внутри все чинно и благородно, три стола, пять стульев. Бармен утверждает, что торгует на вынос. Какие концерты устраивают клиенты за пределами заведения, его не волнует.

Классика жанра. Алкомаркеты маскируются под точки общепита - это позволяет торговать спиртным круглосуточно. Против таких питейных заведений в жилых домах на 2-3 стола и направлен новый законопроект.

"Под видом предприятий общественного питания продают спиртное, алкоголь, тут же открывают его. И потом они начинают где начинают распивать? Часто это никакого общественного питания там нет, никакого кафе, никаких баров. Значит, идут распивают в подъезды близлежащих жилых домов, особенно облюбовали детские площадки", - подчеркнула депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Депутаты хотят запретить торговать алкоголем в барах и кафе, если их площадь не превышает 20 квадратных метров.

Под букву нового закона, если его, конечно, примут, попадет как минимум 10 тысяч пивных, расположенных в жилых домах. Причем большинство из них ведут бизнес без нарушений, разливают до 23 часов. Расширение площади свыше 20 квадратных метров сделает работу нерентабельной.

Владелец сети баров Алексей Омельченко считает, что чем меньше заведение, тем меньше от него шума. "Здесь вопрос, наверное, качества подхода. Если у тебя в заведении все сделано правильно, если ты работаешь по закону, если ты не нарушаешь закон о тишине, то какие к тебе могут быть претензии?" – говорит бизнесмен. С этим согласны завсегдатаи легальных баров. Главное, говорят, культура пития. И тогда соседям будет не до жалоб.

В правительстве законопроект одобрили, но предложили депутатам его доработать, чтобы не ставить на грань закрытия тысячи баров, которые работают добросовестно. А вот ночным алкомаркетам, скорее всего, пора разливать на посошок.

Закон могут принять уже в этом году. Владельцы настоящих баров и липовых кафе ждут его со страхом, жители неспокойных домов — с надеждой.