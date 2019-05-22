На Алтае платить за мусор предложили покойникам

Жители села Гальбштадт в 430 км от Барнаула обнаружили в своих почтовых ящиках странные квитанции. Заплатить за вывоз мусора в них предлагалось умершим односельчанам, а также тем, кто не проживает в домах. В некоторых случаях собственниками жилья оказались трехлетние дети. Об этой ситуации сообщает сайт politsib.ru.

Оказалось, что сотрудники компании ООО «Позитив 88», которая занимается вывозом мусора в селе, ориентировались на неверные данные Росреестра. Глава местного сельсовета поясняет, что у администрации села есть актуальная информация, но за ней представители оператора не обратились.





