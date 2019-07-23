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На американском курорте бездомных прогоняют с набережной детскими песнями

23 июля 2019 г. 146
Фото: © shutterstock.com

В курортном городе Палм-Бич в американском штате Флорида территорию на набережной от бездомных освобождают при помощи детских песен.

Бездомные облюбовали территорию рядом с Озерным павильоном на набережной. Лужайка особенно хороша в летнее время, поскольку расположена у воды. Мэр города подчеркнул, что за использование павильона, в котором проходят банкеты и фуршеты, люди платят большие деньги, и власти хотят, чтобы у них оставались хорошие впечатления.

Теперь в 10 часов вечера рядом с павильоном начинает играть песня "Baby Shark" об акульем семействе. Песенка длительностью 1 минута 45 секунд звучит на повторе до рассвета. Также для разгона бездомных используют еще одну песенку – про падающие с неба тако.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что мера – временная, а громкость музыки соответствует городскому кодексу. В ближайшее время власти разместят знаки с предупреждением, что территория закрыта с полуночи до 6 часов утра – это даст возможность привлекать силы полиции, пишет Strelka Mag.

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