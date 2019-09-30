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На американской ферме появилась статуя, посвященная визиту Хрущева

30 сентября 2019 г. 239
Фото: © Global Look Press

На ферме в американском штате Айова появилась копия знаменитой статуи "Перекуем мечи на орала". Установка копии посвящена 60-летию визита на ферму первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

На ферму Росуэлла Гарста Хрущев приезжал в 1959 году, чтобы посмотреть на выращивание кукурузы. На церемонии, посвященной 60-летию визита советского лидера, собрались более 80 человек, среди которых были внучки Гарста и автор книги о Хрущеве Тимоти Нафтали, передает РИА Новости.

Оригинальная статуя работы скульптора Евгения Вучетича стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Статуя в виде мужчины с молотом, разбивающим меч, олицетворяет призыв к уходу от войны к миру.

Реплику, изготовленную советским скульптором Салаватом Щербаковым, заказал местный банкир и фермер Джон Кристал. Бизнесмен часто посещал Советский Союз, в поездках его сопровождала Валентина Фоминых, который и отошла статуя после смерти банкира. Женщина скончалась в 2018 году и перед смертью подарила скульптуру ферме.

Фото: © whiterockconservancy.org

Для копии был изготовлен пьедестал из итальянского мрамора, постаравшись сделать его похожим на постамент у ООН.

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