На чердаках в Петербурге устанавливают сигнализации от любителей гулять по крышам

На чердаках домов в Центральном районе Петербурга начали устанавливать сигнализации, призванные бороться с любителями гулять по крышам.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов обещал усилить контроль за доступами на крыши зданий, чтобы избавиться от нелегальных экскурсий, которые опасны для людей.

В администрации Петербурга отметили, что с руферами пытались бороться разными способами: ставили металлические двери на чердаки, устанавливали замки. Но все это не помогло.

Сигнализацию питерские чиновники назвали универсальной панацеей и подчеркнули, что в первую очередь она будет установлена в тех домах, с крыш которых открываются потрясающие виды на город и проходящие мероприятия, передает РИА Новости.