ГлавнаяГородНа чердаках в Петербурге устанавливают сигнализации от любителей гулять по крышам

На чердаках в Петербурге устанавливают сигнализации от любителей гулять по крышам

8 августа 2019 г. 205
Фото: © shutterstock.com

На чердаках домов в Центральном районе Петербурга начали устанавливать сигнализации, призванные бороться с любителями гулять по крышам.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов обещал усилить контроль за доступами на крыши зданий, чтобы избавиться от нелегальных экскурсий, которые опасны для людей.

В администрации Петербурга отметили, что с руферами пытались бороться разными способами: ставили металлические двери на чердаки, устанавливали замки. Но все это не помогло.

Сигнализацию питерские чиновники назвали универсальной панацеей и подчеркнули, что в первую очередь она будет установлена в тех домах, с крыш которых открываются потрясающие виды на город и проходящие мероприятия, передает РИА Новости.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>