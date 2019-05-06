На деньги от платных парковок благоустроят 10 дворов в Москве

За счет средств, полученных от платных парковок, в этом году в центре Москвы благоустроят десять дворов.

Работы проведут на улицах Арбат и Новый Арбат, в Староконюшенном, Большом Афанасьевском и Калошином переулках, говорится на сайте Московского паркинга.

Будет отремонтирован асфальт, высажены новые газоны, деревья и цветы, заменены бордюры и покрытия на детских площадках, а также обустроены парковочные карманы для машин.

Деньги, полученные от платных парковок, распределяются между районными управами и тратятся на благоустройство. Жители районов могут сами выбрать проект благоустройства на портале "Активный гражданин".