На доме в Сургуте нарисуют портреты летчиков, севших в кукурузном поле

На одном из домов в Сургуте появятся портреты летчиков-героев, посадивших Airbus с пассажирами в кукурузном поле под Москвой.

Созданием рисунка заняты художники из Самары. Эскиз уже нанесен, сейчас его раскрашивают. Полностью завершить работу они планируют к концу недели.

Сюжет рисунка придумал заказчик работ, но его имя не называют. Художники лишь заявили, что их работа оплачивается не из бюджетных средств.

В городской администрации заявили, что панно не заказывали, но участвовали в его согласовании, а также выразили уверенность, что объект украсит Сургут.

Фото: © ugra-news.ru

Жители города отнеслись к "украшению" неоднозначно – многие горожане одобрили задумку, однако нашлись и те, кто идею не оценил. Недовольные предлагают рисовать врачей, ежедневно спасающих жизни, указывают на то, что летчики не имеют отношения к Сургуту и предлагают потратить деньги на капремонт, а не рисунки, пишет ugra-news.ru.

Airbus-321 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском 15 августа после отказа обоих двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб. Командиру воздушного судна и второму пилоту президентским указом присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.