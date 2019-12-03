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На Камчатке отдел ЖКХ возглавил 21-летний студент, прокуратура требует его уволить

3 декабря 2019 г. 1397
Фото: © Global Look Press

Отдел ЖКХ Быстринского района Камчатки возглавил 21-летний студент заочник без опыта работы. Прокуратура требует его уволить.

Молодой человек учится заочно в московском вузе, и профиль его обучения с ЖКХ не связан. В прокуратуре утверждают, что претендент на такую должность должен иметь высшее образование и профильную квалификацию, а также опыт работы не менее 5 лет, в том числе опыт руководящей работы не менее 3 лет. Ни одному из перечисленных требований студент не соответствует.

В отношении районной администрации, которая заключила со студентом договор, возбуждено административное дело о нарушении требований законодательства. Главе района вынесено представление об устранении нарушений и расторжении незаконно заключенного трудового договора, передает РИА Новости.

Тех, кто проверял претендента, могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

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