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На Кольцевой линии московского метро появится еще одна станция

1 августа 2019 г. 246
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти решили возобновить строительство станции метро "Суворовская".

О возобновлении строительства станции в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что объект будет сложным с инженерной и технической точек зрения, поскольку станцию будут строить на действующей линии в центре города. 

Станция под названием "Площадь Коммуны" была запроектирована еще в 50-х годах прошлого века, но ее строительство так и не началось. "Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом", - рассказал мэр.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская". Работы начнутся уже в этом году.

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