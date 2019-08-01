На Кольцевой линии московского метро появится еще одна станция

О возобновлении строительства станции в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что объект будет сложным с инженерной и технической точек зрения, поскольку станцию будут строить на действующей линии в центре города.

Станция под названием "Площадь Коммуны" была запроектирована еще в 50-х годах прошлого века, но ее строительство так и не началось. "Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом", - рассказал мэр.

Станция "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее можно будет сделать пересадку на станцию "Достоевская". Работы начнутся уже в этом году.