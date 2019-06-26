На месте космического центра Хруничева построят деловой центр размером с Москва-Сити

Национальный космический центр (НКЦ), который станет штаб-квартирой "Роскосмоса", и деловой центр с технопарками площадью почти 2,9 млн кв м построят на территории научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в Филях, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве Москвы.

По объемам застройки проект сопоставим с деловым центром Москва-Сити, площадь которого составляет 2,5 млн кв м. Застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая московскому правительству компания "Мосинжпроект".

Проект разделен на две части — строительство штаб-квартиры "Роскосмоса" и застройка прилегающих площадей, где появится научно-производственный кластер с деловым центром, технопарками и новое жилье для участников программы реновации. Общий объем инвестиций может превысить 150 млрд рублей.

Как пишет газета, разговоры о застройке примерно 150 га на территории завода, где производятся ракеты-носители "Протон" и "Ангара" шли несколько лет. Несколько лет назад структуры "Роскосмоса" предлагали столичной мэрии построить там около 1 млн кв м жилья, но город проект не одобрил. Позднее было принято решения, что развивать эти территории будет "Роскосмос" вместе со столичными властями. В начале года президент Владимир Путин поручил разместить на участке космический центр, а оставшуюся часть земель отдать под строительство научно-производственного кластера.