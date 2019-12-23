На месте снесенного дома Пабло Эскобара открыли парк памяти его жертв

Восьмиэтажное здание, которое служило убежищем лидера наркокартеля и его семьи, снесли в 2019 году. Парк открыли на освободившемся участке.

В центре зеленой зоны площадью более 5 тысяч квадратных метров расположена 70-метровая интерактивная стена, ее высота составляет 4 метра, передает РИА Новости. В стене проделано 46 612 светящихся отверстий – они символизируют память о тысячах погибших, сообщает РИА Новости.

Дом Пабло Эскобара долгое время был обязательным пунктом экскурсий по Медельину. Городские власти заявили, что место должно напоминать о жертвах - настоящих героях кровавой трагедии, а не преступниках.