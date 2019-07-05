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На московские улицы могут вернуться автоматы по сбору бутылок

5 июля 2019 г. 290

Вопрос прорабатывается и на уровне российского правительства.

Фандоматы (специальные аппараты для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок) могут в ближайшее время вернуться на московские улицы, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.

По его словам, такая возможность сейчас обсуждается на уровне российского правительства, в том числе речь идёт 
о Москве. 

"Не исключаю, что такой большой проект в Москве, вообще в московской агломерации, появится в ближайшие годы", - заявил Александр Соловьев, выступая на пленарной сессии Moscow Urban Forum.

Он отметил, что такие аппараты уже были установлены в Москве: по ним был как позитивный, так и негативный опыт. Повторное внедрение фандоматов должно тщательно проработано, и в первую очередь они должны устанавливаться на объектах бизнеса и ритейла, подчеркнул он.

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