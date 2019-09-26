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На московской улице появился тройной бордюр, но жители его не оценили

26 сентября 2019 г. 998
Фото: © facebook.com/groups/msk.timiryazevsky

В Москве в Тимирязевском районе появился тройной бордюр. Местные жители пытаются понять, для чего установлена такая конструкция.

Рабочие уложили три бордюра между тротуаром и трамвайными путями на улице Дубки. Фотография конструкции появилась в группе Facebook "Жители Тимирязевского района".

Бордюры разной высоты, и комментаторы предположили, что потом их переоборудуют в ступеньки, однако зачем узкие и длинные ступеньки понадобились перед трамвайными путями, не известно.

Некоторые пользователи считают, что так много бордюров установлено для "распила бджета". Кто-то иронизирует, предполагая, что это арт-объект, предлагают установить такой же тройной бордюр на другой стороне тротуара и запатентовать "уникальную технологию".

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