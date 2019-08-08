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На площади перед гостиницей "Космос" могут построить дома и торговый комплекс

8 августа 2019 г. 188
Фото: © shutterstock.com

Площадь Шарля де Голля у гостиницы "Космос" собираются перестроить. Там может появится комплекс с офисами и торговыми площадями и жилье.

Гостиница и прилегающая к ней площадь принадлежат корпорации АФК "Система". Под редевелопмент может пойти часть самой гостиницы, включая пристройку с концертным залом, и старый офисный центр, расположенный рядом с основным зданием, пишет "Коммерсант".

Источник издания отметил, что на участке могут построить не только офисно-торговый комплекс, но и жилье, иначе "проект не будет интересным с точки зрения рентабельности". Предполагается также и создание общественного пространства.

Саму гостиницу трогать не будут, поскольку она приносит стабильный доход, в основном, за счет туристов из Китая, говорится в сообщении.

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