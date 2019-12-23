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На салатовой ветке московского метро появится новая станция

23 декабря 2019 г. 1149
Фото: © shutterstock.com

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена появится еще одна станция.

Пока станция носит название "Южный порт", ее строительство планируют завершить к 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы выезжали, посмотрели место. Там есть территория, где можно станцию построить", - приводит его слова РИА Новости.

Решение о строительстве станции власти приняли в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт".  Новая станция будет обслуживать строящиеся и планируемые районы на территории промзоны.

В настоящее время ведутся работы по продлению салатовой ветки от станции "Селигерская" до поселка Северный. Строительство нового участка планируют завершить до конца 2022 года.

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