На салатовой ветке московского метро появится новая станция

Пока станция носит название "Южный порт", ее строительство планируют завершить к 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы выезжали, посмотрели место. Там есть территория, где можно станцию построить", - приводит его слова РИА Новости.

Решение о строительстве станции власти приняли в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт". Новая станция будет обслуживать строящиеся и планируемые районы на территории промзоны.

В настоящее время ведутся работы по продлению салатовой ветки от станции "Селигерская" до поселка Северный. Строительство нового участка планируют завершить до конца 2022 года.