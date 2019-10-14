На Селигере появился "ловец снов" размером с пятиэтажку

В одном из парков отдыха на озере Селигер в Тверской области появился гигантский "ловец снов".

Размер амулета вместе с декоративными элементами составила 12,63 метра, длина в окружности – 37,16 метра. "Ловец снов", сплетенный шаманкой Бибигуль Мамаевой, представляет собой обруч, в котором натянуты нити и веревки, вплетены перья и бусины.

Фото: © 360tv.ru

Шаманка хотела сплести самый большой талисман и самый маленький. Предыдущий рекорд принадлежал литовскому художнику Владимиру Паранину – его амулет был 10,14 метра в диаметре и 156 кг весом.

Свой амулет шаманка назвала "Единство народов мира" и подчеркнула, что ее задача – привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, пишет сайт телеканала "360".