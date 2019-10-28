На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

Каким должно быть общественное пространство, где большую часть года холодно или экстремально холодно, и нужен ли вообще парк на севере.

В Казани прошел всемирный парковый конгресс World Urban Parks. Одним из важных и прикладных (особенно в российском контексте) стал вопрос создания парков в суровых климатических условиях. Каким должно быть общественное пространство, где большую часть года холодно или экстремально холодно, и нужен ли вообще парк на севере.

Небольшой спойлер - парки действительно нужны всем. Независимо от того, где живет человек: в Норвегии, Мурманской области, Якутии или Канаде. Главное – грамотная организация и управление этим пространством.

Вы не должны думать о зиме как о "выпадающем сезоне"

Если ваш город стремится к высокому уровню жизни во все сезоны, круглогодичному посещению городских парков, то и подходить к разработке, уходу, программированию и продвижению парковых пространств необходимо с этой позиции, говорит одна из создателей стратегии Winter City Strategy (которая предполагает развитие Эдмонтона как зимнего города) Сьюзан Холдсворф.

"Вы не должны думать о зиме как о "выпадающем сезоне", не предусматривая создание комфортных и притягивающих зимних пространств, не уделяя внимания их программированию или уходу за ними в зимний период", - отмечает она.

Особенности климата важно учитывать при проектировании общественных пространств и парков. Здания, зеленые зоны, спортивная инфраструктура (лыжные трассы, катки) должны быть расположены таким образом, чтобы людей не сносило ветром и эти объекты не находились в тени. Это можно сделать с помощью искусственных холмов или специальных сооружений. Важно цветовое и световое оформление. Нужно больше ярких цветов, и теплых оттенков – это создает особую атмосферу и привлекает внимание человека, говорит Сьюзан.

Зимой мы стараемся максимально наполнить активностями наши парки – это может быть битва снежками, лыжные гонки или хоккей. Мы делаем упор на юморе и веселье, чтобы заинтересовать людей. Еще наши жители очень любят пить кофе на улице, даже зимой. Мы организовали для них такие точки в парках. Можно привлекать волонтеров, вовлекать самих горожан в этот процесс – возможно, они сами захотят организовать какой-то фестиваль в своем парке. Задача города создать правильную инфраструктуру.

Сад в городе или город-сад можно организовать и на севере, уверен создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay доктор Киат Тан. Для этого можно построить стеклянные оранжереи, в которые человек мог бы прийти и насладиться красотой сада, даже если снег за окном. Лучше будет, если эти оранжереи будут увязаны между собой.

У нас дети, когда не идут в школу при -45 °C, они с радостью бегут играть на улицу

О необходимости создания парковых зон и комфортной городской среды говорили и российские регионы. У нас в Якутске зимой температура может опуститься до -50 °C, а летом до доходит до +40 °C. Годовая разница почти в 100 градусов °C. Поэтому для нас ключевой вопрос - как в таких экстремальных условиях создавать общественные пространства, отмечает руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Ирина Алексеева.

"У нас есть проекты (например, поселок "Удачный"), в которых инфраструктура создана таким образом, что человеку вообще почти не нужно выходить на улицу. Однако, как показывает практика потребность в открытом пространстве колоссальная. У нас дети, когда не идут в школу при -45 °C, они с радостью выбегают играть на улицу", - говорит она.

Поэтому задача организовывать городскую среду таким образом, чтобы человек чувствовал себя комфортно в северном климате, удовлетворить его потребность в зеленых парках летом и грамотно их использовать зимой. Для этого нужна продуманная городская система.

"При проектировании общественных пространств в регионе, где зимняя температура в минус 40 градусов считается комфортной, необходимо в радиусе 15-20-минутной пешей доступности размещать объекты, где бы человек мог элементарно погреться", - отмечает руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Это могут специальные теплые павильоны или объекты инфраструктуры. Если в советское время мы строили дома на сваях и территорию под ними не использовали, то сейчас мы ходим задействовать эти участки - размещая там парковки или создавая общественные зоны.

Климат уже не является определяющим фактором, важна комфортная среда

Еще один пример северной урбанистики - Мурманская область. Сам регион уникален не только благодаря своей ошеломляющей природе, но вещей, принципиально важных для всей страны – транспорта, логистики, полезных ископаемых, говорит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Сейчас идет промышленная перезагрузка региона: Мурманская область перестала испытывать нехватку рабочих мест – сегодня она нуждается в квалифицированных кадрах. Удовлетворить ее можно только создав для людей такие условия, когда им станет интересно и комфортно жить. И климат здесь уже не является определяющим фактором", - говорит он.

В вопросах благоустройства важно учитывать мнение местных жителей, необходимо тесное взаимодействие с населением при реализации проектов благоустройства. К примеру, в регионе уже работает портал "Наш Север" - интернет-площадка, на которой житель региона может оставить свое обращение по любой проблеме (будь то неубранный мусор или сосульки), а также проголосовать по проектам благоустройства (сквера или улицы).

"В этом году за довольно короткий промежуток времени в наших городах появилось 65 арт-объектов – трансформаторные подстанции, фасады домов, заборы украсили рисунки на северную тематику. Сегодня в муниципалитетах продолжается установка детских городков и спортивных площадок. При этом хочу отметить, что из 56 объектов 31 – устанавливается за счет внебюджетных источников", - сказал Андрей Чибис.

При проектировании и оформлении общественных пространств в регионе также хотят учесть климатические особенности: полярную ночь и северное сияние. Мы планируем разработать световые решения, которые могли бы обыграть эти уникальные природные явления как нашу визитную карточку, отмечает глава региона.

В Якутии уже разработан проект "Парка будущих поколений", который является уникальным не только с точки зрения архитектуры, но и инженерных решений в суровых климатических условиях. Проект разработан консорциумом "АМ Атриум – Восток +". Авторы будут использовать инновационные решения при строительстве парке в зоне вечной мерзлоты и его круглогодичного функционирования.

"Парк будущих поколений" – это территория в 2,4 га в центре Якутска, которая примыкает к университету. При его проектировании мы старались максимально учесть самобытность региона, сохранить идентику места и потребность молодого поколения, говорит со-основатель архитектурного бюро "Атриум" Антон Надточий. Специальные искусственные холмы будут защищать от ветра, здания поставлены на сваи, пространство под ними будет активно использоваться - это общественные пространства, скамейки с подогревом. На территории парка появятся социокультурные центры, рестораны, кафе.

Также в Якутии создана специальная структура для развития общественных пространств - Центр компетенций по вопросам городской среды. Он занимается проектами благоустройства малых городов и сел республики. Для реализации таких проектов приглашаются ведущие российские и международные архитекторы, в том числе молодые специалисты. Одна из ключевых задач, по словам Ирины Алексеевой, подготовка профессионалов в сфере градостроительства и благоустройства.

В Мурманской области до конца года организуют центр северной урбанистики. Он будет заниматься разработкой городских решений для городов и населенных пунктов с экстремальными погодными условиями.

"На территории Мурманской области мы создаем центр северной урбанистики. Цель - выработать правильные и полезные решения для городов и населенных пунктов с экстремальными условиями, не только Скандинавии, Канады, но и использовать опыт наших коллег из других регионов, например, это опыт Якутии", - сказал Андрей Чибис. Этот центр будет генерировать все существующие компетенции, в том числе учитывать большой опыт СССР в освоении Крайнего Севера и современные технологии и решения.