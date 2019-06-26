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На станции, где умер Лев Толстой, произошло обрушение водонапорной башни

26 июня 2019 г. 329
Фото: vk.com/levtolstoy48

Охранного статуса башня не имела.

В Липецкой области на станции поселка Лев Толстой обрушилась построенная в 1906 году водонапорная башня. Эксперты уверяют, что башня разрушилась того, что металлические опоры башни проржавели и подломились. Башня обрушилась за секунды.

Вторая башня уцелела. Обе они располагались в непосредственной близости от дома, в котором в ноябре 1910 года умер Лев Толстой. Башни являлись частью архитектурного комплекса, объединившего здание вокзала, амбулаторию, пристанционный парк, железнодорожное училище и телеграф. Охранного статуса башни не имеют.

«Этим вопросом занимается управление по охране объектов культурного наследия. Но мы следим за ситуацией и очень переживаем по данному факту. Причин явных для обрушения не было, возможно речь идёт о провале грунта. Специалисты управления по охране объектов культурного наследия буквально накануне посещали объект», — сказала глава Управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева,чьи слова приводит Strelka Mag.

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