На станции метро "Марьина роща" построят самый длинный эскалатор

Длина эскалатора составит 130 метро, сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он рассказал, что уже готова натяжная камера, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Под полом камеры находятся фундаменты и натяжные полотна эскалатора.

Из-за сложных геологических условий все работы велись вручную, добавил чиновник.

На поверхности тем временем завершают монолитные работы по возведению вестибюля, внешний вид которого выполнят в форме параллелограмма, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Со станции БКЛ "Марьина роща" можно будет совершить пересадку на одноименную действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что "Марьина роща" – одна из сложнейших станций московского метро.