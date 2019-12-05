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На станции метро "Марьина роща" построят самый длинный эскалатор

5 декабря 2019 г. 326
Фото: © shutterstock.com

На станции "Марьина роща" Большой кольцевой линии появится самый длинный эскалатор в столичной подземке.

Длина эскалатора составит 130 метро, сообщил глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Он рассказал, что уже готова натяжная камера, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Под полом камеры находятся фундаменты и натяжные полотна эскалатора.  

Из-за сложных геологических условий все работы велись вручную, добавил чиновник.

На поверхности тем временем завершают монолитные работы по возведению вестибюля, внешний вид которого выполнят в форме параллелограмма, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

Со станции БКЛ "Марьина роща" можно будет совершить пересадку на одноименную действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии.  Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что "Марьина роща" – одна из сложнейших станций московского метро.

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