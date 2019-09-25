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На территории национального парка «Лосиный остров» пытаются построить жилой комплекс

25 сентября 2019 г. 134
Фото: Dzmitrock/Shutterstock.com

Строительство должно завершиться к 2012 году. 300 из 1803 квартир уже проданы.

В охранной зоне национального парка «Лосиный остров» начато строительство жилого комплекса «Сказочный лес». Руководство нацпарка уже готовит обращение в суд.

В Министерстве природы пояснили, что для того, чтобы вести строительство в охранной зоне, требуется специальное разрешение. У застройщика Seven Suns Development такого разрешения нет. В ведомстве также подчеркнули, что застройщик неоднократно привлекался к ответственности.

Представитель застройщика, сообщает издание «Коммерсантъ», пояснил, что по его мнению застраеваемая территория к охранной зоне не относится.

 

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