На территории национального парка «Лосиный остров» пытаются построить жилой комплекс

Строительство должно завершиться к 2012 году. 300 из 1803 квартир уже проданы.

В охранной зоне национального парка «Лосиный остров» начато строительство жилого комплекса «Сказочный лес». Руководство нацпарка уже готовит обращение в суд.

В Министерстве природы пояснили, что для того, чтобы вести строительство в охранной зоне, требуется специальное разрешение. У застройщика Seven Suns Development такого разрешения нет. В ведомстве также подчеркнули, что застройщик неоднократно привлекался к ответственности.

Представитель застройщика, сообщает издание «Коммерсантъ», пояснил, что по его мнению застраеваемая территория к охранной зоне не относится.