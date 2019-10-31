На Урале освободили из заточения пенсионера, которому соседи залили дверь монтажной пеной

Екатеринбургского пенсионера, которого замуровали в квартире соседи из-за лая собак, освободили.

Ранее портал Вести. Недвижимость рассказывал историю Валентина Федорова из Екатеринбурга, у которого в квартире живет семь собак. Соседи из-за постоянного лая животных соседи залили дверь пожилого мужчины монтажной пеной. Пенсионер узнал о своем заточении от журналистов, которые общались с ним через окно. Из-за болезни мужчина почти не выходитв последнее время на улицу.

Спустя четыре дня 71-летнего пенсионера освободили - монтажную пену содрали. Собак забрали на стерилизацию. Сам Валентин Федоров не планирует писать заявление на своих обидчиков, передает Mash.