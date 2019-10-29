Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородНа Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

На Урале в колонии строгого режима открыли бургерную

29 октября 2019 г. 727
фото: shutterstock.com

В Свердловской области в колонии строгого режима открыли кафе с бургерами и молочными коктейлями.

Кафе заработало месяц назад в тестовом режиме. Посещать бургерную могут только осужденные, которые хорошо себя ведут. Им будут выдавать письменные разрешения.

"Мы его сделали, не для того, чтобы заключенные питались, а чтобы они проводили свое свободное время, смотрели видеотрансляции, спортивные мероприятия и так далее. Ну и заодно, чтобы у них была возможность выбрать еду, которая ничем не отличается от того, что предлагают в кафе на воле", - рассказал сообщил замначальника по трудовой адаптации Владислав Валуцкий, чьи слова приводит телеканал "360".

Самым популярным блюдом у заключенных стал бургер. Его цена, как в обычном кафе – 200-250 рублей. Заключенные могут потратить деньги, которые получили за работу в колонии или которые им прислали родственники.

Для создания кафе сотрудники колонии никого не приглашали. Сделали все самостоятельно – от идеи до меню. Готовят блюда сами заключенные. Прибыль заведение пока не приносит. Однако само создание бургерной в колонии оценили положительно.  

 

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>