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На восстановление Нотр-Дама собрали уже 1 млрд евро

17 апреля 2019 г. 439
фото: globallookpress.com

Сумма пожертвований, которые планируют направить на реставрацию пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, составила один миллиард евро, пишет газета Le Parisien.

Пожертвования в основном поступают от больших компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, которые выбрало Министерство культуры Франции. Запущен специальный портал, через который можно перечислять деньги.

Французская нефтегазовая компания Total во вторник сообщила, что передает на реконструкцию Нотр-Дам 100 млн евро. Аналогичную сумму пожертвовал Франсуа-Анри Пино, владеющий компаний  Kering (владеет брендами Gucci, YSL и Hermes). По 200 млн евро перечислят семейство миллиардеров Арно, владеющих компанией по производству предметов роскоши LVMH (марки Louis Vuitton, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy) и компания L'Oréal. Мэрия Парижа готова передать на реконструкцию собора 50 млн евро, а регион Иль-де-Франс, в котором расположен город — 10 млн евро.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля, потушить собор смогли лишь утром 16 апреля. В результате крупнейшего пожара в соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль, пострадали несущие конструкции. ЧП, по данным французских СМИ, может быть связано с реставрационными работами – часть здания была закрыта строительными лесами. Сейчас ведется расследование.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

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